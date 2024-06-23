Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Magandalar çocuk parkında ölüm saçtı! Serseri kurşun bir evin camına isabet etti

Magandalar çocuk parkında ölüm saçtı! Serseri kurşun bir evin camına isabet etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Magandalar çocuk parkında ölüm saçtı! Serseri kurşun bir evin camına isabet etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Magandalar çocuk parkının içerisinde havaya ateş açtı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşlenen silahtan çıkan serseri kurşun bir evin camına isabet etti.

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk parkı içerisinde havaya ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar bir evin camına isabet etti.

Olay, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya pompalı tüfekle ateş açıldı.

Magandalar çocuk parkında ölüm saçtı! Serseri kurşun bir evin camına isabet etti - 1. Resim

Silah sesleri olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan tüfekten çıkan saçmalar park içerisinde bulunan bir direğe ve sokak üzerinde bulunan bir binanın 4. katındaki dairenin camına isabet etti.

Magandalar çocuk parkında ölüm saçtı! Serseri kurşun bir evin camına isabet etti - 2. Resim

Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Arbavi ile görüştüBursa'da jet ski faciası! Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da jet ski faciası! Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - GündemBursa'da jet skiden düşen genç kızdan acı haberCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Arbavi ile görüştü - GündemCevdet Yılmaz, Cezayir Başbakanı Arbavi ile görüştüİBB'nin Adalar'a getirdiği 10 minibüse tepkiler çığ gibi büyüyor - GündemİBB'ye karşı dev protesto!Ankara'da seyir halindeki patates yüklü tır cayır cayır yandı - GündemAnkara'da seyir halindeki patates yüklü tır cayır cayır yandıYediemin otoparkı cayır cayır yanıyor! Alevler araçları tutuşturdu - GündemYediemin otoparkında yangın çıktıDiyarbakır-Mardin sınırındaki yangın faciasında acı bilanço! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı - GündemDiyarbakır-Mardin'deki yangın faciasında acı bilanço!
Sonraki Haber Yükleniyor...