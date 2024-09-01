Ankara'da mahalleliden belediyeye "drift pisti" tepkisi! ‘Daha faydalı bir proje istiyoruz’

Ankara Mamak Belediyesinin "drift pisti" projesine mahalle sakinleri tepki gösterdi Kutludüğün Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fazlı Saraç, "Drift buradaki insanları rahatsız edecek, milletin lastik yakma sesini dinlemek zorunda değiliz. Şehir dışına bir yere yapsınlar. O alana futbol sahası, spor kompleksi yapsınlar" dedi.

Kutludüğün ve Bayındır mahalleleri sakinlerinden oluşan grup, Mamak Belediyesince yapımı sürdürülen projenin uygulandığı alanda toplandı.

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Kutludüğün Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fazlı Saraç, grup adına yaptığı açıklamada, projeye karşı olmadıklarını ancak drift alanının projeden çıkarılmasını istediklerini söyledi.

''SPOR KOMPLEKSİ YAPSINLAR''

Kutludüğün ve Bayındır mahallelerinde yaşayanların faydalanabileceği, kırsal kalkınmayı destekleyen projelere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Saraç, "Biz projeye 'evet' diyoruz ama drift istemiyoruz. Burası başkalarının tatmin merkezi değil. Kutludüğün'ün, Bayındır'ın insanının faydalanacağı proje istiyoruz." dedi.

Saraç, bölgede futbola yeteneği olan çocukların olduğunu belirterek, "Bu çocuklar, 15-20 kilometre hazırlık maçı oynamaya gidiyor. Drift buradaki insanları rahatsız edecek, milletin lastik yakma sesini dinlemek zorunda değiliz. Şehir dışına bir yere yapsınlar. O alana futbol sahası, spor kompleksi yapsınlar. Biz bunu istiyoruz." dedi.