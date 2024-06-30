Makam odasında 2 kişiyi hastanelik etmişti! CHP'den Hikmet Dönmez hakkında ilk açıklama

CHP'li Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dönmez hakkında CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Manisa İl Başkanı Özalper, süreci üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Manisa'da CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makam odasında iki kişiyi darp ettiği iddiasıyla önce gözaltına alındı, ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'den skandal olaya ilişkin ilk açıklama geldi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Dönmez'in ‘yağmaya azmettirme' suçundan tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Süreci üzüntüyle takip ettiklerini söyleyen Başkan Özalper, adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacaklarını ifade etti.

Açıklama şu şekilde:

"Kula Belediyemizde kamuoyuna yansıyan vahim iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez ve 2 çalışanımız hakkında yargı süreci devam etmektedir.

Belediye Başkanımız ve 2 personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına açıklamamızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle yapmaktayız.

Yaşanan vahim olaylar nedeniyle büyük üzüntümüzü ifade ederken, bahse konu iddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız.

Sürecin adil yürütülmesi adına hukuk birimimiz soruşturmayı takip etmektedir"