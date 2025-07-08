Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Manisa'da orman yangını! Vatandaşlar seferber oldu

Manisa'da orman yangını! Vatandaşlar seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa&#039;da orman yangını! Vatandaşlar seferber oldu
Orman Yangını, Manisa, Sarıgöl, Türkiye, Yangın, Sel, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, son 1 haftadır ülkenin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeni bir yangın haberi ise Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden geldi. Bölgedeki yerli halk, alevlere müdahale için seferber oldu.

Hava sıcaklıklarının anormal derecede atmasıyla orman yangınları arttı. Türkiye, son 1 haftadır ülkenin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Manisa'da orman yangını! Vatandaşlar seferber oldu - 1. Resim

MANİSA'DA KORKUTAN YANGIN

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahalenin başladığı, ancak bölgenin dere yatağında ve engebeli arazide bulunması nedeniyle kara araçlarının ulaşımında zorluk yaşandığı bildirildi. Yangın mahalline orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Manisa'da orman yangını! Vatandaşlar seferber oldu - 2. Resim

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangının meşelik alanda başladığı ve rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi Taşköy yönüne doğru ilerlediği öğrenildi.

Ziyanlar Mahalle Muhtarı Kamil Horasan, mahalledeki vatandaşların seferber edildiğini ve yangın bölgesine kısa sürede tarallar ve su tankerleri ile gittiklerini belirtti.

Yangına havadan da müdahaleye başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

490 milyon tonluk cevher keşfedildi! Bu depoyla piyasa sarsılacakTrump'ın açıklamaları piyasaları sarstı! Borsa günü eksiyle kapattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'li belediye başkan vekiline tutuklama talebi! Büyükçekmece Belediyesi'nde sıcak saatler - GündemCHP'li başkan vekiline tutuklama talebi!Şehit annesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe mesaj - GündemŞehit annesinden Erdoğan'a Kürtçe mesajBaklava kutusunda 110 bin euro rüşvet! CHP'li başkan ve yardımcısı tutuklandı  - GündemCHP'li başkan ve yardımcısı tutuklandı Motosiklet gezintisi ölümle son buldu! 19 yaşındaki Yiğit Gencer’den acı haber - GündemMotosiklet gezintisi ölümle son buldu! 19 yaşındaki Yiğit Gencer’den acı haberBelediye başkan adayı olmuştu! Zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti - GündemZehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama mı yapıldı? DMM'den açıklama geldi - GündemO mağarada tuzaklama mı yapıldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...