Manisa'da orman yangını! Vatandaşlar seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 18:48 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 18:52 - Güncelleme:

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Türkiye, son 1 haftadır ülkenin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeni bir yangın haberi ise Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden geldi. Bölgedeki yerli halk, alevlere müdahale için seferber oldu.

Hava sıcaklıklarının anormal derecede atmasıyla orman yangınları arttı. Türkiye, son 1 haftadır ülkenin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. MANİSA'DA KORKUTAN YANGIN Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlgili Haber Suriye sınırında orman yangını! Ekipler teyakkuza geçti Valilikler peş peşe açıklıyor: 50'ye yakın kentte ormana girişler yasaklandı! Yangına ilk müdahalenin başladığı, ancak bölgenin dere yatağında ve engebeli arazide bulunması nedeniyle kara araçlarının ulaşımında zorluk yaşandığı bildirildi. Yangın mahalline orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edildi. VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU Yangının meşelik alanda başladığı ve rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi Taşköy yönüne doğru ilerlediği öğrenildi. Ziyanlar Mahalle Muhtarı Kamil Horasan, mahalledeki vatandaşların seferber edildiğini ve yangın bölgesine kısa sürede tarallar ve su tankerleri ile gittiklerini belirtti. Yangına havadan da müdahaleye başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş