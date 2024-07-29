Manisa, Muğla ve Çanakkale'de orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor
Gündem Haberleri / Ajanslar
Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son olarak Manisa Kırkağaç, Muğla Milas ve Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, yerleşim yerleri için büyük risk yaşandı. Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
MANİSA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'deki ormanlık alanda çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
MUĞLA
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Ekizköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesine bağlı Süleymanköy köyü yakınlarında saat 17.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
Kaynak: Ajanslar