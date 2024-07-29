Manisa, Muğla ve Çanakkale'de orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 29 Temmuz 2024 19:30 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 19:54 - Güncelleme:

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Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son olarak Manisa Kırkağaç, Muğla Milas ve Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, yerleşim yerleri için büyük risk yaşandı. Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.