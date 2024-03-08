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Mardin Adliyesi'ndeki kavga kanlı bitti: 1'i polis 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mardin, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mardin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı. Kavga sonrası gözaltıların olduğu öğrenildi.

Mardin Adliyesinde görülen bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, ilk bilgilere göre, 1'i polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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