Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Marmara için beklenen açıklama! Perşembe yağış geliyor, sıcaklık 10 derece düşecek

Marmara için beklenen açıklama! Perşembe yağış geliyor, sıcaklık 10 derece düşecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Marmara için beklenen açıklama! Perşembe yağış geliyor, sıcaklık 10 derece düşecek
Yağış, Marmara, Sıcaklık, Düşüş, Kuraklık, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, perşembe itibarıyla Marmara'da yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların 4 Ekim’e kadar devam edebileceğini belirten Demirhan, "Sıcaklıkların da neredeyse 10 derece düşme ihtimali var" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Türkiye'de haziran, temmuz, ağustosta sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de sıcaklık ortalamalarında haziranda 1,2, temmuzda 1,9, ağustosta 1,4 derece artış yaşandığını belirten Demirhan, bu aylarda yağışlarda da azalma yaşandığını kaydetti.

YÜKSEK BASINÇ, SICAKLIĞI ARTIRDI

Dr. Demirhan, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda en yüksek artışlar gözlendiğini vurgulayarak, "Yine Marmara'da yağışlarda çok büyük bir azalma oldu. Haziran ayında da sıcaklık artışları çok yüksek oldu belli bölgelerde. Örneğin, Florya'da çok ani sıcaklık artışı gözlendi. Marmara Bölgesi, ağustos ayında da yine benzer şekildeydi." dedi.

Yaz döneminde Türkiye ve Marmara Bölgesi'nin yüksek basıncın etkisi altında kaldığını anlatan Demirhan, bu durumun sıcaklıkları artırdığını ifade etti.

Marmara için beklenen açıklama! Perşembe yağış geliyor, sıcaklık 10 derece düşecek - 1. Resim

"2030'A KADAR KURAK BİR SÜRECE GİREBİLİRİZ"

Dr. Demirhan, bu yıl Marmara Bölgesi'nin kuraklık altında kaldığını, özellikle Trakya bölgesinde kuraklığın yoğun olarak hissedildiğini kaydetti.

Kuraklığın farklı aşamaları olduğuna dikkati çeken Demirhan, "Kuraklığın belli fazları var. Meteorolojik kuraklık, arkasından hidrolojik kuraklık, sonrasında tarımsal, arkasından sosyoekonomik kuraklık gelir." dedi.

Dr. Demirhan, yağışların olmaması durumunda hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığın ortaya çıkabileceğini belirterek, "Ülkemiz kurak bir sürece doğru girebilir 2030 yıllarına kadar. Şu anda çok kurak bir süreçteyiz." diye konuştu.

"MARMARA'DA SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞEBİLİR"

Marmara Bölgesi'nde geçen yıl kar yağışının beklenen seviyelerde olmadığını belirten Demirhan, bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini vurguladı.

Dr. Demirhan, önümüzdeki haftalarda Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Marmara'da şu anda sıcaklıkların 24-25 dereceler civarında olduğunu düşünürsek neredeyse 10 derecelik düşüş olma ihtimali var. Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük takip edilmesi gerekiyor. " ifadesini kullandı.

Uzun vadede Türkiye ve Marmara Bölgesi'ndeki yağışlarda bir azalma trendi olduğunu aktaran Demirhan, "Bunun yanında sıcaklıklarda artış bekleniyor. Bunun yanı sıra kar yağışlarında da toplam kar yağışlarında da azalma olma ihtimali çok yüksek. Hatta 2 ila 5 milimetre arasında bir azalma olma ihtimali çok yüksek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Soğuk Savaş programında Hadis ile alay etmişlerdi! Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındıSadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması: Sonuna kadar arkalarındayım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Soğuk Savaş programında Hadis ile alay etmişlerdi! Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı - GündemHadis ile alay etmişlerdi! Gözaltına alındılarYargıtay'dan boşanmış çiftlerle ilgili kritik karar! Çocuk yeni eşin soyadını alamayacak - GündemÇocuk yeni eşin soyadını alamayacakABB'deki konser soruşturmasının detayları MASAK raporunda! Harcanan tutar 759 milyon lira - Gündemİşte 9 soruda konser skandalının detaylarıAnayasa Mahkemesi Başkanı duyurdu! Bireysel başvurular UYAP üzerinden de yapılabilecek - GündemAnayasa Mahkemesi Başkanı duyurdu! Bireysel başvurular UYAP üzerinden de yapılabilecekBakan Ersoy, Sirkeci Garı’yla ilgili iddialara son noktayı koydu: AVM ya da otel olmayacak! - GündemSirkeci Garı’yla ilgili iddialara son nokta!Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı - GündemAhmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...