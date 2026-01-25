Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup eden Galatasaray’ın performansı, Türk spor yazarları tarafından farklı açılardan değerlendirildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Sarı-kırmızılı ekibin golleri 1'nci ve 51'nci dakikalarda Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara ve 55'inci dakikada süper yıldızı Victor Osimhen'den geldi. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 27'nci dakikada genç yetenek Barış Kalaycı kaydetti. Galatasaray'da 31. saniyede gol perdesini açan Gabriel Sara, bu sezonun en erken golüne imza attı. Bu sonuçla 19 müsabakada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Galatasaray, puanını 46'ya yükseltti. Fatih Karagümrük ise 9 puanla ligin son sırasına demir attı.

Maçın ardından Türk spor medyasının usta yorumcuları, Galatasaray galibiyetini yorumladı.

"TORREIRA KARİYERİNİN EN KÖTÜ YARISINI OYNADI"

Futbol ciddi bir iştir! Galatasaray son 4 sezonda hangi rakibini hafife aldı ise bedel ödedi! Kiminde puan kaybetti, kiminde acı çeke çeke kazandı! Dün gece de onlardan biriydi… 31. saniyede 1-0 öne geçtiğin maçı lig sonuncusu karşısında ne kadar zora sokabilirsin desen ancak bu kadar olurdu! İlk yarı Galatasaray’ın, rakibi hafife alması, Manchester City maçını düşünerek rölantiye alması, ciddiyetsiz bir takım görüntüsü ile 1-1’e geldi karşılaşma…. Hatta 42’de bir pozisyonda ceza sahası içinde topu kesen, golü engelleyen Yunus etrafına bakıp, ‘Ne yapıyorsunuz’ der gibiydi! Neyse ki bir soyunma odası silkelemesi ile Galatasaray biraz kendine geldi ve Sallai’nin ortasında Sara, sonrasında Osimhen’in zor ama kolay görünen yarım volesi ile 3-1’e geldi skor! Çünkü bir anlamda yarış ve farkın 1’e indiği hatırlatması geldi! Torreira Galatasaray kariyerinin en kötü ilk yarısını oynayıp kenara geldi! Sallai ise İsviçre çakısı gibi her yerde idi ve bence 2. goldeki mimarlığı ile tabelada değil ama oyunda Galatasaray’ın en ciddi, en iyi ismiydi! (Ali Naci Küçük/ Türkiye Gazetesi)

"YUNUS VE İLKAY SAHADA YOKTU"

Okan hoca, Olimpiyat Stadı'yla ilgili tezinde haklı çıkmadı. G.Saray, ikinci yarı maçı yıldızlarıyla çevirdi. İlk yarıda G.Saray, Atletico Madrid maçının oyununun yanına bile yaklaşamadı. Sara'nın erken golüne rağmen Karagümrük bu bölümde üstündü. Yunus ve İlkay sahada yoktu, Torreira da sakatlığından dolayı etkisizdi. G.Saray, kazandığı faullerden sonra Karagümrüklü futbolcular topu bırakmadıkları için çabuk oyunu başlatamadı ama Barış Kalaycı'nın attığı golde Torreira'nın yaptığı faul sonrası Karagümrük'ün oyunu çabuk başlatmasına maalesef önlem alınamadı. Üstelik Barış'ın golünde Sanchez'in klasik olarak kendini yere atması da affedilemeyecek bir hataydı. (Levent Tüzemen/ Sabah)

"UĞURCAN BAŞINA BÜYÜK İŞ AÇABİLİR"

Herkesin merakla beklediği Osimhen fazla gecikmeden golünü atmayı bildi. Hem de kalabalığın içinde gelen ortayı göğsüyle yumuşatıp tavana çakarak! Oyunun son bölümüne giderken Okan Hoca hafta arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek beş değişikliğe gitti. Savunmanın kenarlarında oynayan oyuncularını çekip Yunus’u da dinlenmeye alarak maçı rölantiye çevirdi. Bu maçta bir kere daha dikkatimi çeken bir konuya değinmek istiyorum; kaleci Uğurcan, kalesini çok uzaklara kadar terk ederek boş bırakmak gibi yeni âdet edindi. Bunu sık sık yapmak başına büyük iş açabilir, aman dikkat! (Kemal Belgin/ Türkiye Gazetesi)

"KARAGÜMRÜK ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GOLÜNÜ ATIYOR"

Öyle bir ilk yarı yaşadık ki antrenman maçı gibiydi. Karagümrük’ün attığı gole bakıyorum Torreira’nın kaptırdığı topa hiçbir arkadaşı koşmuyor. Karagümrük elini kolunu sallayarak golünü atıyor. Tabii ki çarşamba akşamı oynanacak Manchester City maçı hem hocanın hem oyuncuların akıllarındaydı. Herhangi bir sakatlık yaşansa kulübeden gelecek oyuncu yok. Bu düşünce de Galatasaray’ın oyununu frenledi. Ama yine de yıldız isim çok sarı-kırmızılı takımda... Sara dün gece sahneye çıktı. 30. saniyede ilk golünü attı, 2. yarıda da İlkay’ın asistini değerlendirdi. Galatasaray’ın en iyi ismiydi, çok koştu, mücadele etti. Aynı şekilde Sallai. Bu iki ismin dün gece sahada basmadığı yer yoktu. Ama unutmamak lazım futbol 11 kişiyle oynanıyor. Yunus, rakip takımın bir atağını çıkardı, fakat hepsi bu. Sane’nin yerine şans buldu, rakibini hiç zorlayamadı. (Osman Şenher/ Milliyet)

"TFF MAÇLARI ERKENE ÇEKMEYİ AKIL ETMİYOR"

Çarşamba günü kozlarını paylaşacak olan Manchester City ve Galatasaray, dün liglerinin son sırasındaki takımlarla mücadele ederken, İngilizlerin maçı yerel saatle 15.00'te başladı. Galatasaray'ın sınavı ise malumunuz 20.00'de. Sezon başında sıcak hava yüzünden maçları mantıklı olarak geç vakitte oynatan TFF, kış saatlerinde maçları erkene çekmeyi akıl etmiyor. Boş tribünler, bozuk bir zemin, soğuk hava ve toplama kadrosuyla Karagümrük... Galatasaray da Manchester City de doğal olarak rotasyon yaptılar 11'lerinde. Atletico maçının son dakikasında kaçıran adamın dün 30. saniyede "O olmadı bu oldu" golüyle Buruk'un takımı favorisi olduğu 90 dakikada 3 puanı çok erken cebine koymaya kalktı. (Bülent Timurlenk/ Sabah)

"TORREIRA VERİMSİZDİ"

Maç başlar başlamaz öne geçmek, en iyi senaryo olmuştu Galatasaray için. Sara, savunma hatasını çok iyi değerlendirdi. Böyle bir avantajı yakaladıktan sonra ‘Galatasaray oyunun temposunu artırır, pres yapar ve daha ilk yarıda maçı koparır’ diye düşünenler, dakikalar geçtikçe yanıldıklarını anladılar. Orta saha ritim bulamamıştı. İlkay ve Sara performans anlamında ilk devre çok iyi değillerdi. Torreira verimsizdi. Barış etkisiz kalıyordu. (Ercan Taner/ Sözcü)

"GÜNÜN EN İYİSİ SARA'YDI

Galatasaray, 5 Ocak-8 Şubat arası 34 günde 10 maçlık bir sürecin içinde. Bu 10 maçın ikisi Atletico Madrid ve Manchester City, ikisi de Trabzonspor ve Fenerbahçe’ydi. Bu yoğun fikstürde iki Devler Ligi maçı arası İstanbul’da mütevazı lig sonuncusuyla oynamaları tabii ki bir avantaj. Galatasaray’da ilk 45 dakika hemen hiç kimsenin Olimpiyat Stadı’na gelmemiş gibi gözüktüğü günün en iyisi Gabriel Sara idi. Biri pres, biri ikinci santrfor koşusu sonucu iki gol kaydetti. 33’te İlkay’a, 37’de Abdülkerim’e net fırsatlar sağladı. Son aylarda önlerdeki sıralamasını kaybettiği Galatasaray orta saha rotasyonunu sarstı dünkü performansıyla. (Uğur Meleke/ Hürriyet)

"HAKEM SAHA DIŞINDAKİ PERFORMANSINI SAHA İÇİNDE GÖSTERSE..."

İlk yarıdaki futbol, Galatasaray'ın futbolu olamazdı. Çok kontratak yiyince G.Saray, savunma güvenliği açısından ikinci yarıya Lemina ile başladı. İlkay golün ortasını yaptı ama daha önemli ve kıymetli olan Lemina'nın kazandığı topu ona tekte oynamasıydı. G.Saray ikinci yarı Galatasaray gibi oynamaya başladı ve biraz vites yükseltip skoru buldu. Hakem Atilla Karaoğlan ligin deneyimli hakemlerinden. Ancak çağdaş çizgi, tempo ve kaliteden uzak yönetim profili gösteriyor. İstek ve arzusu tükenmiş bir beden dili içinde. Oysa saha dışında gösterdiği performansının yarısını saha içinde gösterse ülke hakemliğine daha faydalı olacak! Jakobs'a gösterdiği sarı tamam da Esgaio'nun Jakobs'a müdahalesine faul veriyorsan niye sarı yok? Barış Alper'e çıkan sarı yeterli ve doğruydu. Maçta hakemi zorlayacak pozisyon yoktu. (Mustafa Çulcu/ Sabah)

"ÇARŞAMBA GÜNÜ BÖYLE OLMAYACAKTIR"

1-3 sonrası topu da oyunu da soğutup maçı riske etmeden tamamladı Galatasaray. İlginç olan bu devrenin başında da öne geçmişlerdi ama kalecileri Uğurcan Çakır da iki önemli kurtarış yapmıştı! Elbette çarşamba günü Manchester’de böyle oynamayacaklar. Orada gerçek anlamda ‘Zor bir maç’a çıkacaklar. Sonuç kestirilemez ama tıpkı Atletico Madrid maçındaki gibi doğru plan doğru uygulamayla istediklerini almaya çalışacakları bir karşılaşma bekliyorum kendi adıma. (Cem Dizdar/ Fanatik)

"MUHAKKAK BİR BAHANE BULACAKTIR

İkinci yarıda Galatasaray iyi miydi? Yine hayır! Tamamen bireysel beceri, 5 dakikalık bir rüzgarla iki gol bulup işi bitirdi. Karagümrük’ün gittikçe pili bitti, Galatasaray da rahat rahat 3-1’e getirdi. Arkadaşlar Galatasaray lider takım oynadıkları Karagümrük son sırada. İnsan çok başka şeyler bekliyor ama maalesef göremiyorsunuz. Okan muhakkak bir bahane bulacaktır. Saha, zemin, hakem, Şampiyonlar Ligi diyecek. Senin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerin aynı maçları oynamıyorlar mı? İngilizler kaç takımla oynuyorlar Şampiyonlar Ligi’nde. Hiç öyle bir bahane duyabilir misiniz onlardan. Biz ise sürekli ağlıyoruz. Hani Galatasaray’da iyi oynayanları sayalım diyorum hadi Sara iki gol attı, gol olacak yerlere girdi. Peki diğerleri? Diğerleri yoklar. Hakemlik hiçbir şey olmadı ama Barış Alper bir pozisyonda kendisini yere attı. Hastalık hala devam ediyor onda. Şampiyonlar Ligi’ni düşündüler ve kontrollü oynadılar diye iyi niyetli bakalım ve başarılar dileyelim City maçında. (Erman Toroğlu/ Sözcü)

"VAR DA MI GÖRMEDİ"

G.Saray baktı ki pabuç pahalı, ikinci yarı başlayıp 10 dakika sıktılar, özellikle Sara'nın arzulu oyunuyla maçı bitiriverdiler. Sara, gelen ortaya mükemmel yükseldi ve G.Saray'ı öne geçirdi. Ardından da sahanın en kötülerinden biri olan İlkay'ın ortasında Osimhen, harika bir gol attı. Kolay değil, önünde rakip var, topu göğsünde yumuşatıp hemen vurmak önemli bir kalite. Sonuç olarak G.Saray dün gece kaybetseydi çok şey kaybedecekti. Üstelik iki Şampiyonlar Ligi maçı arası Türkiye Ligi'nin en zayıf rakibiyle oynuyordu. Gelelim hakeme... Maç çok kolay, pozisyonlar temiz ama Barış Alper'e gösteremediği bir kırmızı kart var. Ayağını kaldırıyor, rakibin sırtını ayağıyla sıyırıp tabanıyla kafasına vuruyor. Hadi Atilla Karaoğlan görmedi, VAR da mı görmedi? (Ahmet Çakar/ Sabah)



