Galatasaray maçı kazandı, yıldız ismi kaybetti
Galatasaraylı milli futbolcu Barış Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’e konuk olurken, sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında 4 futbolcu yer alıyordu.
BARIŞ ALPER CEZALI
Aslan’da; Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş, sınırda olan futbolculardı. Müsabakanın 68. dakikasında sarı kart gören Barış Alper, cezalı duruma düştü.
KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK
Barış Alper Yılmaz, ligin 19. haftasında RAMS Park’ta oynayacakları Kayserispor karşısında cezasından dolayı oynayamayacak.
