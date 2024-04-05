Mart ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 19:41 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 19:42 - Güncelleme:

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Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yaşanan artış, otomotiv sektörüne hareket getirdi. Herkesin merak ettiği ''En çok satan otomobiller hangileri?'' sorusuna cevap olacak bir tablo ortaya çıktı. Satışların artmasıyla birlikte, en çok satan otomotiv markaları da belirlendi ve bu markaların satış rakamları açıklandı. İşte rekor Mart satışlarına en fazla katkı sağlayan 10 otomotiv markası...