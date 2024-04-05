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Mart ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mart ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yaşanan artış, otomotiv sektörüne hareket getirdi. Herkesin merak ettiği ''En çok satan otomobiller hangileri?'' sorusuna cevap olacak bir tablo ortaya çıktı. Satışların artmasıyla birlikte, en çok satan otomotiv markaları da belirlendi ve bu markaların satış rakamları açıklandı. İşte rekor Mart satışlarına en fazla katkı sağlayan 10 otomotiv markası...

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yaşanan artışla birlikte, en çok satan otomotiv markaları belirlendi. İşte rekor Mart satışlarına en fazla katkı sağlayan 10 otomotiv markası ve satış rakamları:

Mart ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu - 1. Resim

EN ÇOK SATAN ARABA MARKALARI NELER?

Mart ayı verilerine göre en çok satan araç markaları;


Fiat: 14,699 adet

Renault: 13,155 adet

Ford: 8,324 adet

Peugeot: 6,830 adet

Citroen: 6,785 adet

Chery: 6,011 adet

Opel: 5,942 adet

Toyota: 5,320 adet

Volkswagen: 5,341 adet

Hyundai: 5,207 adet

ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ?

Bu satış rakamları, otomotiv sektörünün Mart ayındaki performansını yansıtıyor. Özellikle Fiat ve Renault gibi markaların yüksek satış rakamları, pazarın hangi markalara ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Ancak, Ford, Peugeot, Citroen ve diğer markaların da Mart ayında önemli bir satış performansı sergilediği görülüyor. Bu veriler, otomotiv sektöründeki hareketliliği ve tüketici tercihlerini gözler önüne seriyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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