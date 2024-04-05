Mart ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yaşanan artış, otomotiv sektörüne hareket getirdi. Herkesin merak ettiği ''En çok satan otomobiller hangileri?'' sorusuna cevap olacak bir tablo ortaya çıktı. Satışların artmasıyla birlikte, en çok satan otomotiv markaları da belirlendi ve bu markaların satış rakamları açıklandı. İşte rekor Mart satışlarına en fazla katkı sağlayan 10 otomotiv markası...
Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yaşanan artışla birlikte, en çok satan otomotiv markaları belirlendi. İşte rekor Mart satışlarına en fazla katkı sağlayan 10 otomotiv markası ve satış rakamları:
EN ÇOK SATAN ARABA MARKALARI NELER?
Mart ayı verilerine göre en çok satan araç markaları;
Fiat: 14,699 adet
Renault: 13,155 adet
Ford: 8,324 adet
Peugeot: 6,830 adet
Citroen: 6,785 adet
Chery: 6,011 adet
Opel: 5,942 adet
Toyota: 5,320 adet
Volkswagen: 5,341 adet
Hyundai: 5,207 adet
ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ?
Bu satış rakamları, otomotiv sektörünün Mart ayındaki performansını yansıtıyor. Özellikle Fiat ve Renault gibi markaların yüksek satış rakamları, pazarın hangi markalara ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Ancak, Ford, Peugeot, Citroen ve diğer markaların da Mart ayında önemli bir satış performansı sergilediği görülüyor. Bu veriler, otomotiv sektöründeki hareketliliği ve tüketici tercihlerini gözler önüne seriyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi