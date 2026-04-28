TBMM’de çocukları dijital risklerden ve okul olaylarından korumak için kurulan Araştırma Komisyonu’nun 22 üyesi belirlendi. 3 ay görev yapacak komisyon, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş odaklı incelemelerle çözüm üretecek. Saha çalışması da yapacak heyet, yarın başkanını seçerek mesaiye başlayacak.

Meclis, çocukların hem okullardaki güvenliğini hem de dijital dünyadaki varlığını koruma altına almak için düğmeye bastı. Özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü hadiselerin ardından, çocukların sanal ortamlarda karşılaştığı siber zorbalık ve diğer riskleri tüm boyutlarıyla inceleyecek olan Meclis Araştırması Komisyonu’nun 22 üyesi resmen seçildi.

Genel Kurul'da, grup önerilerinin görüşülmesinin ardından "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.

İŞTE O ÜYELER

Buna göre, Komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:

"AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt;

CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal;

DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın;

MHP'den Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz;

İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın."

3 AYLIK MARATON YARIN BAŞLIYOR

Komisyon'un, yarınki ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapılacak. Çalışma süresi 3 ay olacak Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

