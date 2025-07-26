Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti!

2001 krizinde Merkez Bankası Başkanı olarak enflasyonu tek haneye düşürmede önemli rol oynayan Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti.

Türkiye ekonomisinin zorlu 2001 krizinde Merkez Bankası Başkanlığı yapan ve enflasyonu üç yılda tek haneli rakamlara düşüren ekipte yer alan Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti.

SELVA DEMİRALP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ekonomist Prof. Dr. Selva Demiralp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Süreyya Serdengeçti, 2001 krizi sonrası enflasyonu tek haneye indiren ekibin Merkez Bankası Başkanı olarak tarihe geçti. Mütevazı ve babacan kişiliğiyle tanıdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

SÜREYYA SERDENGEÇTİ'NİN KARİYERİ VE BAŞARILARI

1952 Ankara doğumlu olan Serdengeçti, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Merkez Bankası'nda çeşitli görevlerde bulundu. 2001 krizinin ardından başkanlığa getirildi ve uyguladığı politikalar sayesinde enflasyonun kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. 2006'ya kadar bu görevi sürdürdü.

Ekonomi çevreleri, hem mesleki başarıları hem de alçakgönüllü kişiliğiyle tanınan Serdengeçti'nin vefatı nedeniyle üzüntü duydu.