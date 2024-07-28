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Mersin Silifke'deki Ceyport limanının şantiyesinde yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu bölgesinde bulunan Ceport limanının şantiyesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde liman şantiyesinde çıkan ve biranda büyüyen yangına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Olay, İlçeye bağlı Taşucu Kum Mahallesi mevkiinde bulunan Ceyport limanının şantiyesinde molozların olduğu bölgede yangın çıktı.

Mersin Silifke'deki Ceyport limanının şantiyesinde yangın çıktı - 1. Resim

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangın büyüyerek limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçrayarak büyüdü.

Olay yerine karadan itfaiye ve arazözlar hava dan ise yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Mersin Silifke'deki Ceyport limanının şantiyesinde yangın çıktı - 2. Resim

Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar ilçenin bir çok noktasında görülmeye başlandı.

Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin aralıksız müdahalesini sürdüğü bildirildi.

Mersin Silifke'deki Ceyport limanının şantiyesinde yangın çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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