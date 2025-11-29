Irak KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak'ta düzenlenen 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldı. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Barzani, "Öcalan'ı olumlu adımlar attığı için kutluyorum." dedi. Kendilerinin de barışa destek olacaklarını belirten Barzani, "İnşallah süreç çok güzel bir sonuca ulaşacak ve hepimize iyilik ve mutluluk getirecektir" diye konuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu, Irak KDP lideri Mesut Barzani'nin katılımıyla devam etti. Şırnak Valiliği tarafından sempozyuma davet edilen KDP lideri Mesut Barzani, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Vali Birol Ekici, AK parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve protokolü tarafından karşılanan Barzani, programın yapılacağı Cizre ilçesine geçti. Barzani'nin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahlarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sempozyumda konuşan Mesut Barzani, Melaye Ciziri hakkında ne kadar şey söylense az kalacağını, kongrenin her yıl geleneksel olarak düzenlenmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Barzani, "Son olarak, bölgede gerçekleşen büyük değişime dikkat çekmek istiyorum. Bölgede başlayan bir barış süreci var. Bu sürecin başlamasından çok mutluyuz. Bu sefer sürecin çok sorunsuz başladığını görüyoruz çünkü millet, parlamento ve tüm partiler devleti destekliyor. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk devletine, parlamentoya ve Türkiye halkına barış sürecini başlattıkları için teşekkür ediyorum. En doğru yol ve doğru seçenek barıştadır. Ayrıca Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için kutluyorum." dedi.

"BİZ DE BARIŞ SÜRECİNİ DESTEKLEYECEĞİZ"

"Biz de bu barış sürecini tüm gücümüzle destekleyeceğiz ve bizden ne bekleniyorsa, elimizden ne geliyorsa, hepsini yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini kullanan Barzani, "İnşallah süreç çok güzel bir sonuca ulaşacak ve hepimize iyilik ve mutluluk getirecektir" diye konuştu.

