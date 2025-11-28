Öcalan’ın; PKK’nın Suriye uzantısı SDG’nin Tel Aviv’in etkisinde kalmasını eleştirdiği “İsrail’le iş tutma, bir an önce entegrasyon sürecini tamamla’ yönünde mesaj verdiği belirtildi.

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - Terörsüz Türkiye kapsamında, İmralı ile Meclis heyetinin yaptığı görüşme sonrasında PKK’nın silah bırakma sürecinin hızlanması beklenirken, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın özellikle terör örgütünün Suriye kolu SDG’ye yönelik önemli mesajları olduğu öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in pazartesi günü İmralı Cezaevinde Öcalan’la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, görüşmede, Öcalan’a “Örgütü niye kurdun? Eline silahı niye aldın? Şimdi niye silah bırakma noktasına geldin? Amacın ne? SDG silah bırakma konusunda neden direniyor?” gibi başlıklarda sorular yöneltildi. Öcalan’ın, fesih ve silah bırakmaya dönük çağrının SDG dâhil örgütün tüm unsurlarını kapsadığını söylediği, Şam yönetimi ile SDG arasında varılan 10 Mart mutabakatı çerçevesinde yürütülen görüşmelerin önemli olduğuna dikkat çektiği öğrenildi. Öcalan’ın SDG’nin İsrail’in etkisinde kalmasını eleştirdiği ve örgüte ‘İsrail’le iş tutma, bir an önce entegrasyon sürecinin tamamlanması’ yönünde mesajı verdiği belirtildi. Yine Suriye’de bir özerk yapı veya federasyon anlamına gelecek yapılanmaya da karşı olduğuna yönelik değerlendirmeler yaptığı kaydediliyor.

YENİ MESAJ VERİLEBİLİR

Meclis komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda atılacak hukuki adımların fesih ve silah bırakma sürecini hızlandıracağı, teşvik edeceğine yönelik de değerlendirme yaptığı belirtilen Öcalan’ın SDG’ye yönelik yeni bir çağrı yapmasının da gündeme olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde İmralı ile bazı farklı görüşmeler yapılabileceği de belirtiliyor.

AYNI TEZLERİ SAVUNDU

Meclis heyetinin İmralı’da yaptığı görüşmelerden sonra AK Parti, MHP ve DEM Parti’de yapılan parti içi değerlendirmelerde heyet üyeleri parti yönetimlerine bilgi vermişti. Edinilen bilgilere göre AK Parti yönetimine yapılan bilgilendirmede Öcalan’ın sorulan her soruya cevap verdiği, özellikle Suriye konusunda Türkiye’nin savunduğu tezlere yakın değerlendirmeler yaptığı ve İsrail’in Suriye üzerindeki planlarına dikkat çektiği değerlendirmesi yapıldı.

KOMİSYON BİLGİLENDİRİLECEK

Öte yandan, İmralı ile yapılan görüşmenin TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda ele alınmasına AK Parti’den de onay çıktı. AK Parti’de yapılan toplantıda İmralı heyetinde bulunan milletvekillerinin komisyonu bilgilendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Bu kapsamda, komisyonun önümüzdeki hafta perşembe günü İmralı gündemi ile toplanacağı belirtildi.

YÜCEL KAYAOĞLU

