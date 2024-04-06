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Haberler > Gündem > Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne atanan Sencer Kestir hakkında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne atanan Sencer Kestir hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne atanan Sencer Kestir hakkında

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Daha önce Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sencer Kestir 6 Nisan itibariyle Bölge Müdürü olarak atanmış durumda. Sencer Kestir kimdir? sorusuna cevap olarak haber detayları şu şekilde...

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü önemli bir değişiklikle karşı karşıya. Uzun yıllardır Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sencer Kestir, artık Bölge Müdürü olarak atanmış durumda. Bu atama ile ilgili henüz yeni görevine başlama tarihi netleşmese de Kestir'in deneyimleri ve birikimi yeni pozisyonunda bölgedeki meteorolojik faaliyetleri başarıyla yönetebilmesi için güçlü bir temel oluşturuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne Sencer Kestir atandı - 1. Resim

SENCER KESTİR KİMDİR?

Osmaniyeli bürokrat Sencer Kesti, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nde uzun yıllar boyunca aktif bir şekilde çalıştı ve birçok önemli projede görev aldı. Bu süre zarfında, bölgedeki meteorolojik çalışmaların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çaba harcadı. Yeni görevinde de, bu alandaki birikimini ve tecrübesini en iyi şekilde kullanarak başarılı çalışmalara imza atması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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