Meteoroloji harita paylaştı! 2 kente kuvvetli sağanak uyarısı

Kavuran sıcakların ardından hava az da olsa serinleyecek, sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. 29 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de sağanak beklendiğini açıkladı, il il uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın ilk gününde havanın nasıl olacağını paylaştı, tahminlere göre sağanak beklenen iller belli oldu. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerine dönmesi beklenirken, iki ilde ise kuvvetli sağanak beklentisi var. İşte 29 Temmuz 2024 hava durumu tahminleri...

29 TEMMUZ 2024 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşamın ilk saatlerinde Rize ve Artvin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu

BOLU 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 11°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık