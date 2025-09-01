Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji İstanbul için saat verdi, il il uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji İstanbul için saat verdi, il il uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Meteoroloji, Hava Durumu, Yağmur, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini paylaştı, Eylül ayının ilk gününde sağanak beklenen iller belli oldu. İstanbul için saat veren Meteoroloji, sıcaklıklarda ise bir değişim olmayacağını kaydetti. İşte il il, bölge bölge hava durumuna dair detaylar...

Eylül ayı geldi, yeni mevsimin ilk gününde yurt genelinde nasıl bir havanın hakim olacağını Meteoroloji açıkladı. 1 Eylül 2025 hava durumu tahminlerine göre; İstanbul dahil bazı kentlerde yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte detaylar...

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK KENTTE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülkenin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi, il il uyardı! Çok kuvvetli geliyor - 1. Resim

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin batısı, Adana’nın doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün okul var mı, 1 Eylül'de ders olacak mı? Okulların açılma tarihi gündemde!MasterChef'te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anne babasını dövdü, aracı uçuruma sürükledi! Polis peşine düşünce sürücüyü rehin aldı - GündemAnne babasını dövdü, aracı uçuruma sürükledi! Polis peşine düşünce sürücüyü rehin aldıOkul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi - Gündemİstanbul'da uyum haftası yoğunluğu! Trafik kilitlendiBakan Yerlikaya duyurdu! 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Gündem3 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiÇin'de kritik temaslar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi - GündemErdoğan'dan Çin'de kritik temaslar!Tek gündemleri İmamoğlu! - GündemCHP ülkenin sorunlarına tek öneri getirmiyorŞikâyet ve talepler masada! AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor - GündemAK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...