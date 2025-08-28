Meteoroloji'den il il uyarı! Sağanak ve rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun, kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.