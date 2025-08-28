Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den il il uyarı! Sağanak ve rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'den il il uyarı! Sağanak ve rüzgar etkili olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hava Durumu, Sağanak Yağış, Rüzgar, Uyarı, Marmara, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında düşüş görülecek. Bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapılırken Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklık etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun, kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il uyarı! Sağanak ve rüzgar etkili olacak - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyarı! Sağanak ve rüzgar etkili olacak - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il uyarı! Sağanak ve rüzgar etkili olacak - 3. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji il il uyarı! Sağanak ve rüzgar etkili olacak - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şimdi tur zamanı...Celal'in kahreden ölümü! Harçlığını çıkarmak için gittiği iş, canından etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu! Ek gelir sağlıyor - YaşamSon yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu!Van ve Balıkesir'de gece yarısı peş peşe korkutan depremler! - YaşamVan ve Balıkesir'de gece yarısı peş peşe korkutan depremler!Balıkesir'de fabrika yangını! Ekipler hemen müdahale etti - YaşamBalıkesir'de fabrika yangını! Ekipler hemen müdahale ettiAnkara'da tepki çeken görüntü! Utanmadan sosyal medyada da paylaştılar... Köpeğe alkol içirdi - YaşamKöpeğe alkol içirdi! Tepkiler çığ gibi"Annemizi kaybettik" deyip defnettiler! Cenaze başka ailenin çıktı - Yaşam"Annemizi kaybettik" deyip defnettilerBir oğlunu kaybetti, diğeri için 14 yıldır mücadele veriyor! “Ben olmasam kimse acıktığını anlamıyor” - YaşamBir oğlunu kaybetti, diğeri için 14 yıldır mücadele veriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...