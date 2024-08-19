Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor
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Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, 7 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN 23°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 32°C
Az bulutlu
TRABZON 25°C, 30°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık