Meteoroloji son dakika raporu duyurdu! 17 il sarı kodla alarm, kuvvetle bekleniyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. rapora göre ülke genelinde yavanın yer yer çok bulutlu olacağı belirtilirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan raporda çok sayıda il için kuvvetli yağış ve rüzgar yaşanacağı tahmin edilirken, 17 il için de sarı kodlu uyarı yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, Ankara’nın kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik’in iç kesimleri, Sakarya’nın güneyi, Bursa’nın doğusu ile bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar, Ağrı ve Iğdır çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

17 İL SARI KODLA UYARILDI

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-6 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Ayrıca Afyonkarahisar, Artvin, Çankırı, Denizli, Gümüşhane, Kars, Konya, Bayburt, Karabük, Antalya, Burdur, Çorum, Erzurum, Isparta, Kastamonu, Rize ve Ardahan için sarı kodlu uyarı bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR BEKLENİYOR

Yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 23°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 24°C , 41°C

Az bulutlu

İSTANBUL 26°C , 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 25°C , 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C , 38°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 28°C , 40°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C , 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C , 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C , 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C , 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C , 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 16°C , 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C , 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C , 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 25°C , 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C , 35°C

Parçalı bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 24°C , 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C , 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C , 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 13°C , 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 22°C , 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C , 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C , 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C , 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C , 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C , 41°C

Az bulutlu ve açık