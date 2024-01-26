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    • Meteorolojiden 25 il için alarm! Yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor

    Meteoroloji, 26 Ocak Cuma günü için hava durumu raporunu paylaştı. Son tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de sağanak yağış, Doğu Anadolu'da da yoğun kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise düşecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Meteorolojiden 25 il için alarm! Yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor
    Hava Durumu, Meteoroloji, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ŞİDDETLİ SAĞANAK GELİYOR

    Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

    Doğu Anadolu Bölgesi için ise yoğun kar yağışı uyarısında bulunularak dikkatli ve tedbirli olunması istenildi. Kar yağışlarının cumartesi gününe kadar devame edileceğinin belirtildiği uyarıda şu ifadelere yer verildi:

    "26 Ocak 2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar örtüsü), Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

    BUZLANMA VE DONA DİKKAT

    Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

    Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 (Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 12

    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 11

    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2 (Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 3

    HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    Meteorolojiden 25 il için alarm! Yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor

    26 Ocak Cuma

    Meteorolojiden 25 il için alarm! Yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor

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    30 Ocak Salı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    Hava DurumuMeteoroloji
    Haberler > Gündem > Meteorolojiden 25 il için alarm! Yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor
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