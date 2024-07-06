Meteoroloji'den hafta sonu tahminleri! İstanbul ve Ankara dahil birçok kente sağanak uyarısı

Temmuz ayının ilk hafta sonunda yurt genelinde sağanak yağış hakim olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağmur İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte görülecek, sıcaklık batıda artarken doğuda azalacak.

Meteoroloji hafta sonu planı yapanlar için 6-7 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok kentte sağanak beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı olacak. Yarın ise sağanak tamamen doğuya kayacak, sıcaklıklar çoğu yerde mevsim normalleri üzerine çıkacak. İşte günün hava durumuna dair tahminler ve detaylar...

HEM SAĞANAK HEM TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzey kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı etkili olacak.

SICAKLIK BATIDA ARTACAK, DOĞUDA AZALACAK

Hava sıcaklığı Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacak, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.



6 Temmuz 2024 Cumartesi MGM hava durumu tahmin haritası



7 Temmuz 2024 Pazar MGM hava durumu tahmin haritası

GÜNÜN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri ile akşam saatlerinde genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık