MHP’de dikkat çeken karar: Belediye başkanı listeden çıkarıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep’in Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’in parti ilke ve politikalarına aykırı tutum ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listesinden çıkarıldığını açıkladı.
Durmaz, kararın parti disiplinine ve ilkelere uyum kapsamında alındığını belirterek, “kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerini kullandı.
