MHP'nin grup toplantısı neden yapılmadı? MHP lideri Bahçeli neden kürsüye çıkmadı?

5 Aralık 2023 15:44 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:58

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta salı günleri grup toplantısı düzenliyordu. Her salı saat 10.45'te gerçekleştirilen toplantı bugün yapılmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması üzerine akıllara Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği ihtimali geldi. Birçok kişi "Bahçeli hasta mı?" diye merak etti. Grup toplantısının yapılmama sebebi de belli oldu.

MHPNİN GRUP TOPLANTISI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

MHP'ye yakın kaynaklar aracılığı ile bugün yapılmayan grup toplantısının nedeni belli oldu. MHP'nin grup toplantısı önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Bakanlıkların yaklaşık 1 ay süren Bütçe Komisyonu sunumlarının ardından, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler tamamlandı. Bunun üzerine 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.