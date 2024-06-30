Mısır Çarşısı'nda kan aktı! Sopalı bıçaklı kavga kamerada

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Haziran 2024 12:15 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 12:29 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Fatih Mısır Çarşısı'nda çıkan kavgada taraflardan biri silah çekince ortalık karıştı. Silahı almak için yere yatırılan şahıs, bacağından bıçaklandı. O anlar kameralara yansıdı.