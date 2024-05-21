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Mısır fiyatlarında şok fiyat! Sezon açıldı cepler yanmaya başladı

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Mısır fiyatlarında şok fiyat! Sezon açıldı cepler yanmaya başladı

Gündem Haberleri

Havaların ısınmasıyla beraber ilkbaharın ana ürünleri arasında yer alan mısır da sokaklarda yerini aldı. Yaklaşık 300 bin çiftçimiz tarafından üretimi yapılan bu vazgeçilmez lezzetin 2024 fiyatı cepleri yaktı, vatandaşlar tepki gösterdi.

Ülkemizde 2023/24 üretim sezonunda yaklaşık 300 bin çiftçinin emeğiyle 9,1 milyon dekar alanda, 9 milyon ton üretilen mısır, hayal kırıklığı yaşattı. Kadıköy sokaklarında nabız bir hayli yüksek. Bir mısır satıcısının fiyat etiketi görenleri hayrete düşürdü.

Mısır fiyatlarında şok fiyat! Sezon açıldı cepler yanmaya başladı - 1. Resim

40 LİRA OLDU, VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında olan mısır artık en az 40 lira! Hem yerli hem de yabancı turistlerin cebini yakan ürün de vatandaşlar, "4 kişilik bir aile yemek istese 120 lira ödemek zorunda. Daha 3-4 yıl önce tanesi sadece 3 liraydı. İnanılmaz bir artış" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mısır fiyatlarında şok fiyat! Sezon açıldı cepler yanmaya başladı - 2. Resim

Marketlerde taze mısırın adeti ortalama 39 lira. Patlatmak isteyenler için ise cin mısırın kilosu 29 TL.

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