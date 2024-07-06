MİT Suriye'de Türk bayrağına saldıran bir kişiyi daha yakaladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
MİT, Suriye'de Türk bayrağına yapılan saldırıda yer alan kişileri tek tek yakalamaya devam ediyor. Azez'den provokasyonda Türk bayrağına saldıran bir kişi daha yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan bir kişi daha yakalandı.
SURİYE'DE BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan bir kişi daha yakalandı.
"ŞEREFLİ TÜRK HALIKDAN ÖZÜR DİLERİM"
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gözaltına alınan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı