MİT Suriye'de Türk bayrağına saldıran bir kişiyi daha yakaladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Temmuz 2024 22:48 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 22:53 - Güncelleme:

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MİT, Suriye'de Türk bayrağına yapılan saldırıda yer alan kişileri tek tek yakalamaya devam ediyor. Azez'den provokasyonda Türk bayrağına saldıran bir kişi daha yakalandı.

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