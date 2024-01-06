Mossad'ın, casusları ile mobil oyun odalarında görüştüğü ortaya çıktı

6 Ocak 2024 18:44 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 18:59

2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda İsrail adına casusluk yaptığı şüphesiyle 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Alınan ifadeler sonucunda ajanların MOSSAD'a mobil oyunlar üzerinden bilgi sızdırdığı ortaya çıktı.

MOBİL OYUNLARIN SOHBET ODALARI KULLANILDI

Mossad’ın casuslara kimleri takip edecekleri bilgisini verdiği ve takip edilen kişinin günlük rutini hakkında detaylı rapor istediği öne sürüldü. Casuslarla internet tabanlı uygulamalar ve özellikle de mobil oyunlardaki sohbet odaları üzerinden irtibata geçen Mossad yöneticilerinin kimlikleri araştırılıyor. MOSSAD casuslarının banka hesap hareketlerinin de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından takip edildiği, para trafiğinin ucundaki isme ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti. Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.