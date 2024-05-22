Motosiklet sürücüsü bal arısıyla çarpıştı hastanelik oldu

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2024 13:14 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 13:34 - Güncelleme:

Antalya, Motosiklet Kazası, Yaralı, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün gözüne bal arısı çarptı. Kazaya sebep olan çarpışma sonucu sürücü Mustafa Kaan A. Hastaneye kaldırıldı.