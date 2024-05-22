Motosiklet sürücüsü bal arısıyla çarpıştı hastanelik oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün gözüne bal arısı çarptı. Kazaya sebep olan çarpışma sonucu sürücü Mustafa Kaan A. Hastaneye kaldırıldı.
Antalya’da Mustafa Kaan A. İsimli motosiklet sürücüsü bir bal arısının gazabına uğradı. Seyir halindeyken gözüne arı çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaan A. Karşı yönden gelen Hasan T. idaresindeki 33 TE 578 plakalı otomobille çarpıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpışma sonucu motosikletten savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan A., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı