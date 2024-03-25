Motosikletiyle 15 metre savrulan 18 yaşındaki gençten üzücü haber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bugün meydana gelen kazada üzücü haber geldi. Otomobilin çarpması sonucu motosikletiyle 15 metre savrulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Antalya’da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI

Manavgat ilçesinin Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Şandır’ın (18) kullandığı 07 JY 416 plakalı motosiklet, Emre Suntu’nun kullandığı 07 BHC 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak olay yerinde kalırken, motosiklet yaklaşık 15 metre uzaklığa savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Cuma Şandır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.