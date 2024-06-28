Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın infazında 'kan davası' iddiası! Altından 'Bayğaralar' çıktı

Kocaeli'de otomobilinde öldürülen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Çoğaç'ın kardeşinin 4 yıl önce suç örgütü lideri Bedirhan Bayğara'yı öldürdüğü, talihsiz adamın da 'kan davası' uğruna katledildiği iddia edildi.

Kocaeli Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, 26 Haziran'da sabah saatlerinde bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından vururken, kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düşüldü. Çoğaç'ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öğrenilen şahıs, operasyonla İstanbul Ümraniye'ye bağlı Dudullu'da yakalandı. Olayla ilgili farklı gözaltıların da olduğu öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası Mahir Çoğaç'ın cenazesi dün 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi. Eğitimci Mahir Çoğaç; ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

HAİN PUSUDA 'BAYĞARA' İZİ

Cinayetin ucu, 2020 yılında Adana'da işlenen bir başka cinayete uzandı. 'Bayğaralar' isimli organize suç örgütünün 4 yıl önceki lideri Bedirhan Bayğara'nın (36) bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği, Bayğara'yı vurduğu iddia edilen kişinin ise Mahir Çoğaç'ın kardeşi Y. Çoğaç olduğu bildirildi.

Mahir Çoğaç cinayetinin Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu, olayın kan davası uğruna gerçekleştirildiği ileri sürüldü. "Hayalet" lakaplı Y. Çoğaç'ın ise olayın ardından yakalanamadığı iddia edildi. İntikam almak isteyen Bayğaraların, Çoğaç ailesinden kimseye ulaşamadıkları için öğretmen Mahir Çoğaç'a pusu kurdukları öne sürüldü.

KARDEŞLERİ ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞMIŞ

Mahir Çoğaç'ın kardeşlerinden M. Çoğaç'ın da 2000'li yıllarda Adana'da "Çoğaçlar çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olduğu ve çeşitli suçlara karıştığı, S. Çoğaç'ın ise "silahlı çete üyeliği, adam öldürmek ve yaralamak" suçlarından 2002'de yakalanıp yargılandığı aktarıldı.

ÇETELERDEN KAÇIP, ÖĞRETMEN OLDU

Mersin Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan, 2006'dan bu yana da Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde görev yapan Çoğaç'ın çevresi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğu, hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli'de yaşam kurduğu öğrenildi.

Suçsuz yere pusu kurularak öldürülen Mahir Çoğaç'tan geriye ise gözü yaşlı çocukları ve eşi kaldı.