Muğla'da esrarengiz tabut! Caminin önüne bırakılan cenaze merak uyandırdı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii’nin önüne sabah saatlerinde bırakılan tabut, kent sakinlerini meraklandırdı. İstanbul'dan geldiği iddia edilen cenaze merak konusu oldu. Herhangi bir yakınına ulaşılamayan cenaze için ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İstanbul'da hayatını kaybettiği iddia edilen Tahir Metin Güler'in cenazesi, yakınlarının talebi üzerine memleketi Muğla'ya getirildi. Sabah saatlerinde Kurşunlu Camii’nin musalla taşına bırakılıp terk edilen tabut, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Herhangi bir yakını olmayan cenaze, 'esrarengiz' adını aldı.

TABUTU KİM BIRAKTI?

Tabutun camide fark edilmesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayın detaylarını araştırmak üzere harekete geçti. Cenazenin kaynağı ve durumu hakkında bilgi edinmek için yapılan araştırmalar sonucunda, cenazenin İstanbul’dan geldiği ve Güler’in yakınlarının tabutu buraya bıraktığı anlaşıldı.

ESRARENGİZ TABUT!

Cenazenin bu şekilde bırakılması, kentte günün konusu oldu. Menteşe ilçesinde yaşanan bu ilginç olay, Kurşunlu Camii'nde sabah namazına gelenlerin büyük bir merak ve şaşkınlık yaşamasına sebep oldu.

Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi ve araştırmaları sayesinde olayın ardındaki gerçek ortaya çıkarıldı ve cenazenin kaynağı belirlendi.