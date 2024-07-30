Muğla'da zabıta görevlisinin dikkati sayesinde PKK üyesi kadın yakalandı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Temmuz 2024 00:05 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 00:22 - Güncelleme:

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Muğla'da görev yapan bir zabıta, kadın sığınma evi talebinde bulunan kişinin PKK üyesi olduğunu fark etti. Gözaltına alınan şüphelinin telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.