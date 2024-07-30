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Muğla'da zabıta görevlisinin dikkati sayesinde PKK üyesi kadın yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da görev yapan bir zabıta, kadın sığınma evi talebinde bulunan kişinin PKK üyesi olduğunu fark etti. Gözaltına alınan şüphelinin telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde zabıtanın dikkati sayesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan kadının PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Muğla'da zabıta görevlisinin dikkati sayesinde PKK üyesi kadın yakalandı - 1. Resim

TELEFONUNDA PKK'YA AİT RESİMLER GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinde şehirlerarası yolcu otogarında P.E. (19) adlı öğrenci, özel güvenlik görevlisi kadından kadın sığınma evi talebinde bulundu. Özel güvenlik görevlisi, zabıta ile irtibat kurması için kendisini zabıtaya yönlendirdi. Otogarda görevli zabıta, P.E’nin telefonunu kullandığı esnada telefonunda terör örgütü PKK/KCK’ya ait örgütsel resimler gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından Menteşe Otogarı'na Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan görüşmede örgüte katılmak amacıyla Van'a gideceğini belirten P.E., PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. P.E.’nin cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Muğla'da zabıta görevlisinin dikkati sayesinde PKK üyesi kadın yakalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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