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Muğla'daki sanayi bölgesinde sabah işe gelen esnaf ceset buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muğla, Fethiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla Fethiye'deki sanayi bölgesinde çalışan bir esnaf, sabah saatlerinde işine giderken erkek cesedi buldu. Cesedin 58 yaşındaki Şenol Mert’e ait olduğu tespit edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi bölgesinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf sokakta bir erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Sanayisi, Taşyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, kanlar içinde yatan adamı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Cesedin 58 yaşındaki Şenol Mert’e ait olduğu tespit edildi.

Kafasında ve elinden yaralı olduğu görülen Mert’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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