Naci Görür 25 Ekim’deki güneş tutulmasıyla ilgili uyardı: Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir

TÜBİTAK’ın ‘Gök Olayları Yıllığı’na göre 25 Ekim’deki parçalı güneş tutulması olacak. Gök olayının Türkiye’den de izlenebileceği belirtildi. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, 25 Ekim’de Türkiye’den de izlenebilecek Güneş tutulmasının deprem üzerindeki etkisiyle ilgili gelen bir soruya verdiği cevapta “Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir” dedi.

"Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" dedi.

Prof. Görür, "Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter paylaşımı