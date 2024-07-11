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Namaz kılan vatandaşları küfürlü sözlerle videoya çekmişti! İstenen ceza belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te bulunan Esir Kemal Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya alan 17 yaşındaki çocuğun 2 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Fatih'te bulunan Esir Kemal Camii’nde yaklaşık bir ay önce cuma namazı kılan vatandaşları video kaydına alarak küfürlü sözler söyleyen 17 yaşındaki M.D.A gözaltına alındı. Kaydettiği anları sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki gence yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, M.D.A.'nın paylaştığı görüntünün tüm sosyal medya sitelerinde yer aldığı aktarıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Hazırlanan iddianamede, videonun sosyal medyada yer almasının akabinde M.D.A.'nın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

İddianamede suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın ifadesine de yer verildi. Çocuğun savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını, sözleri de kendisinin söylediğini ve suçlamayı kabul ettiğini söylediği belirtildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede M.D.A.'nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, yaşının küçük olması da dikkate alınarak, 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yargılama önümüzdeki günlerde İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde başlayacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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