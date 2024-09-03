Nurhan Ör cinayetinde kan donduran detaylar! Baltayla parçaladılar, asitle erittiler...

İstanbul'da darp edildikten sonra halıya sarılarak Kocaeli'ye getirilen iş adamı Nurhan Ör'ün cansız bedeni parçalara ayrılıp asitle eritilmişti. Korkunç cinayete ilişkin kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin KGYS sistemine görüntü vermek ve hedef şaşırtmak için Nurhan Ör'ün kılığına girip sakallarını boyattığı, olaydan bir gün önce de cinayet için asit, varil ve balta alarak hazırlık yaptıkları vurgulandı.

Kocaeli'de yaşayan halı fabrikası sahibi 56 yaşındaki Nurhan Ör, 7 Kasım 2023'te ortadan kayboldu. Ör'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de terk edilmiş halde bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bin saatlik kamera kaydını inceleyerek olayı aydınlattı.

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir oto galeriye getirilen Nurhan Ör'ün darp edilerek bayıltıldığı, halıya sarılıp otomobilin bagajına konulduğu ve Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiği ortaya çıktı. Ör'ün vücudu parçalara ayrılarak asitle eritildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Işık E. (56), Ahmet T.(57), Bahadır T. (30), Ceyhun A. (57), Emrah D. (34), Ferdi G. (37) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan donduran cinayette zanlılardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A.'nın lise yıllarında Nurhan Ör ile arkadaş olduğu öğrenildi.

TELEFON CAMDAN ATILDI, KASAYA DÜŞTÜ

Nurhan Ör'ün öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, ailenin kayıp başvurusunun ardından yürütülen çalışmalar sonucunda Nurhan Ör'ün cep telefonunun şüpheliler tarafından Gebze'de seyir halindeki bir otomobilin camından atıldığı ve H.K. yönetimindeki kamyonetin kasasına düştüğü belirtildi.

Cep telefonunun saat 22.00 sıralarında çalması üzerine H.K'nın telefonu fark ettiği ve gelen çağrıya cevap vererek Nurhan Ör'ün eşi Başar Ör ile görüştüğü, bu sayede cep telefonunun bulunduğu da iddianamede yer aldı.

"OLAYI IŞIK E. PLANLADI"

Nurhan Ör'ün olay günü sanık Işık E. ile birlikte Sultanbeyli'de bulunan bir iş yerine gittiği, burada Işık E., Ahmet T., Ferdi G. ile görüştüğü, daha sonra Nurhan Ör'e ait aracın Gebze ilçesinde terk edilmiş halde 8 Kasım 2023 tarihinde bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler Ceyhun A. ve Ferdi G'nin beyanlarının da yer aldığı iddianamede, olayın Işık E. tarafından planlandığı, Nurhan Ör'ün İstanbul'da faaliyet gösteren oto galeride Emrah D. tarafından kafasına sopa ile vurularak bayıltıldığı, ellerinin ve ayaklarının bağlanarak halıya sarıldığı, ardından Ceyhun A.'nın arandığı belirtildi.

Ferdi G. ve Ceyhun A. tarafından maktulün aracın bagaj kısmına konulduktan sonra Ketenciler köyündeki çiftliğe götürüldüğü, burada Ceyhun A. tarafından balta ile parçalara ayrılarak içerisi kimyasal madde ile dolu bir varile koyulduğu, daha sonra da kullandıkları eşyaların yakıldığı iddianamede yer aldı.

BİR GÜN ÖNCE MALZEME HAZIRLIKLARI YAPILMIŞ

İddianamede, 6 Kasım 2023'te şüphelilerden Ceyhun A'nın satır, koli bandı, poşet, rulo elektrik kablosu, naylon muşamba, hazır giyim malzemesi, koruyucu tulum giysisi, yüz siperliği ve eldiven satın aldığı, Ferdi G. ile Ahmet T'nin ise varil ile kimyasal madde satın aldıkları vurgulandı.

"İLK BAŞTA ÖLDÜRME PLANI YOKTU"

İddianamede, şüphelilerin savcılıkta alınan ifadelerine de yer verildi. Ceyhun A., iddianamede yer alan ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ölen kişinin lise arkadaşım Nurhan Ör olduğunu öğrenince daha da pişman oldum. Bu olayı Işık E. planlanmıştır. Nurhan'ın nerede öldüğünü bilmiyorum. Bu olayda halıya sarılı gelen kişiye senet imzalatılıp sonrası duruma göre değerlendirilecekti. İlk başta öldürme planı yoktu. Benim Işık E'ye borcum olduğu için bu işin içine girdim. Ben sadece senet imzalama için yer temini sağlayacaktım.

Öldüğünü fark edince cesedi parçalara ayırıp, 2 gün önce getirilen varillerdeki asitlere koyduk. Ben tek başıma cesedi parçalamadım. Ferdi de bana yardım etti. Hatta önce Ferdi boğazını bıçakla kesti. Ben de bana gösterdiği yerlere balta ile vurarak parçalara ayırdım. Ertesi günde olayda kullandığımız çoğu şeyi yaktım. Bunu da telefonla beni arayarak Işık söyledi."

"BEN CİNAYET İŞLEMEDİM, GELDİĞİMDE ÖLÜ HALDEYDİ"

İfadesinde Işık E'yi suçlayan Ceyhun A., "Ölen kişinin Nurhan olduğunu bilmiyordum. Nurhan'ın bagajda bulunan aracı Sultanbeyli'den Kartepe'ye ben getirdim. Yolda bu iş için bana verilen açık hatla Ahmet ile görüştüm. Olayda kullanacağımız malzemeleri 6 Kasım 2023 tarihinde almıştım. Bu malzemeleri almamı bana Işık söylemişti. Hatta o gün Ahmet de çiftlikteydi. Ferdi ile bu malzemeleri almaya gitmiştim. Ben cinayet işlemedim, geldiğimde ölü haldeydi. Olay sebebiyle çok pişmanım. Ben aracın bagajında birinin bağlı olduğunu biliyordum. Ancak bagajında açtığımda halıya da çok sıkı şekilde sarılmış olduğunu gördüm" diye konuştu.

"IŞIK, NURHAN'I ÖLÜM LİSTESİNE ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ"

Şüphelilerden Ferdi G., Işık E'nin tehdidiyle olaya karıştığını iddia ederek, "Olay günü Işık bana, 'Nurhan iş yerinin üst katından kaçarsa seni de, onu da silahla vururum' demişti. Bana bu sözleri söylediğinde Ahmet T. ve oğlu Bahadır da iş yerindeydi. Işık, 80'li yıllarda sağ sol olaylarında Nurhan'dan dolayı zarar gördüğünü söyleyerek kendisini ölüm listesine aldığını söylemişti. Olay günü Nurhan iş yerinin üst katına çıkınca orada bulunan Emrah, Nurhan'a elindeki sprey ile muhtemelen biber gazı olduğunu düşündüğüm şeyle saldırdı. Daha sonra Nurhan'ı yere düşürdü" ifadelerini kullandı.

"NURHAN'I HALIYA SARDIK VE ARACIN BAGAJINA KOYDUK"

Emrah D'nin, Nurhan Ör'ün ağzını ve gözlerini koli bandıyla bantladığını söyleyen Ferdi G., "Ben de Nurhan'ın ayaklarını bantladım. Emrah ayrıca plastik kelepçeyi ellerine ve bacaklarına bağladı. Daha sonra Nurhan'ı bu iş için yere serilmiş olan halıya sardık ve aracın bagajına koyduk. Bu aracı Kartepe'ye Ceyhun götürecekti. Ben de Ahmet'i alarak Kartepe ilçesine doğru yola çıktım. Yolda Ahmet ile Ceyhun bu iş için alınmış açık hatlarla görüştüler. Ben bu araçtan indim, Ceyhun başka araçla beni aldı. Ceyhun'un çalıştığı çiftliğe birlikte gittik. Aracın bagajını açtığımızda Nurhan hareket etmiyordu" diye konuştu.

"HALIDAN ÇIKARIP ÖNCE KAFASINI, SONRA AYAK VE KOLLARINI KESTİ"

Nurhan'ın burnuna su serptiğini anlatan Ferdi G., "Ceyhun da Nurhan'a tokat attı ama herhangi bir tepki göstermeyince öldüğünü düşündük. Ceyhun, Işık'ı arayarak, 'Kuzu ölmüş' dedi. Işık da Ceyhun'a 'Gerekeni yapın o zaman' demiş. Bundan sonra Ceyhun üzerine bir şeyler giymeye başladı. Bana 'Sen de giyin' dedi. El arabasıyla halıya sarılı şahsı çiftlikteki kapalı alana götürdük. Ceyhun yere branda ve çadır benzeri şeyler serdi, kütük ile balta getirdi. Ceyhun, Nurhan'ı halıdan çıkarıp önce kafasını, sonra ayak ve kollarını kesti. Bu parçaları küçük varillere ve kovalara koydu. Daha sonra 2 ya da 3 yan odadaki yere götürdü. Varillerin içine kimyasal sıvı döktü. Duman çıktı. Ben zaten bu süreçte çok kötü olmuştum. Bana, 'Sen git ben gerisini hallederim' dedi" ifadelerini kullandı.

KUAFÖRDE SAKALLARINI BOYATIP ÖR'ÜN KIYAFETLERİNİ GİYMİŞ

Zanlılardan Emrah D'nin hedef şaşırtmak ve KYGS kameralarına görüntü vermemek için Nurhan Ör'ün kıyafetlerini giydiği ve ona benzemek için sakallarını boyattığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan şüphelilerden Emrah D. ise ifadesini şöyle sürdürdü:

"6 Kasım 2023 tarihinde Ferdi beni arayarak sakallarımı boyatmamı istedi. Ben de dediğini yaparak kuaförde sakallarımı boyattım. Olay tarihinde Ferdi beni yanında Bahadır da bulunurken evimin yakınlarında aldı, birlikte Ferdi'nin iş yerine gittik. Orada yemek yedik. Bahadır eksper işinin olduğunu söyleyerek yanımızdan ayrıldı.

Daha sonra ben Ferdi ile iş yerine gittim. İş yerinde müzik dinlerken Işık'ın sesini duydum. Yanında Ferdi ve tanımadığım bir şahıs vardı. Üst kata çıktılar. Daha sonra Ferdi beni üst kata çağırdı. Rulo haline getirilmiş halıyı aracın bagajına götürmemizi söyledi. Halının içinde birisi sarılıydı. Hatta biz taşırken 'Yavaş' şeklinde ses çıkardı. Bu halıyı aracın bagajına koyduk. Daha sonra Ferdi bu araç ile çıktı.

Nurhan'ın aracını Ferdi'nin talebi üzerine alıp götürdüm. Ferdi bana araca binmeden önce turuncu montu giymemi söyledi. Ben aracı Gebze'de üzerinde anahtar ile bıraktım. Telefonu da yolda giderken fırlattım ve Yenibosna'ya arkadaşımın yanına gittim. Daha sonra olayla ilgili hiç kimse ile görüşmedim. Ferdi'nin anlattığı gibi olay olmadı. Ben, Ferdi'nin bana vermiş olduğu biber gazını tanımadığım kişiye sıktım. Arkasından Ferdi şahsı yere düşürdü ve bağladı. Ben Ferdi'ye yardım etmedim. Sadece araca indirirken yardım ettim. O esnada Işık aşağıdaydı. Ferdi, bu kişinin kaybolması gerektiğini bana söylemişti."

2 SAAT BOYUNCA HALIYA SARILI ŞEKİLDE BEKLETTİLER

İddianamede, maktulün aracın bagajında elleri, bacakları ve ağzı bağlı şekilde halıya sarılı olarak havasızlıktan vefat ettiği değerlendirildi. Nurhan Ör'ün iş yerine girer girmez sprey ve sopa ile bayıltıldığı düşünüldüğünde, yaklaşık 2 saat boyunca elleri, bacakları ve ağzı bağlı halde kaldığı değerlendirildi.

Şüphelilerin nihai amacının maktulü öldürmek olduğu, olaydan bir gün önce sülfürik asit, satır, tulum, siperlik ve muşamba temin ettiklerinden anlaşıldı. Bu şekilde şüphelilerin, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurarak tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için maktulü öldürdükleri belirtildi.

SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, maktulün cesedinin, sülfürik asit bulunan varillerde eritildiğinin Ceyhun A. ve Ferdi G.'nin beyanlarından anlaşıldığı; olay yerinde maktule ait DNA bulunması itibariyle, maktulün cesedine ulaşılamamasının hayatın olağan akışına aykırı olmadığı ifade edildi.

İddianamede, sadece cesedin bulunamamasının, maktulün öldürülmediği anlamına gelmeyeceği; her öldürme olayında cezalandırmanın, cesedin bulunması şartına bağlanmasının hukuken ve fiilen mümkün olmayacağı vurgulandı. Bu durumun ceza adaleti ile bağdaşmayacağı; şüphelilerin, birden fazla kişi ile silahla maktulü hürriyetinden yoksun kıldıkları, tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için maktulü öldürdükleri; birden fazla kişi ile silahla yağma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı; Ceyhun A. ve Ferdi G.'nin ayrıca yasak niteliği haiz silah bulundurarak 6136 sayılı Kanuna muhalefet ettikleri iddianamede yer aldı.

İddianamede sanıkların, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.