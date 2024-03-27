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Haberler > Gündem > Nusr-et'e silahlı saldırı anı ortaya çıktı: İşte kameralara yansıyan görüntüler

Nusr-et'e silahlı saldırı anı ortaya çıktı: İşte kameralara yansıyan görüntüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Etiler'de sabaha karşı motosikletle gelen kasklı 2 kişi tarafından Nusr-et isimli ünlü et restoranına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüye ulaşıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrası olay yerinde 11 mermi kovanı bulunmuştu.

21 Mart Perşembe günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Beşiktaş Etilen Nispetiye Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, sabaha karşı içeride gece bekçisi olduğu sırada Nusr-et isimli ünlü et restoranına motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ölen ya da yaralananın olmadığı silahlı saldırıya ilişkin görüntülere ulaşıldı. İtalya’ya kaçan çete elebaşı Barış Boyun’a yakın kişilerce gerçekleştirilen saldırıya yönelik soruşturmada Y.Y. ve O.Y. Antalya'da, H.A.K. ve U.K. Eyüpsultan'da, M.A.Y. Beylikdüzü'nde olmak üzere İstanbul ve Antalya'da toplam 5 şüpheli şahıs yakalanırken, saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle ilerleyen iki kişinin, seyir halindeyken peş peşe ateş ettiği anlar yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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