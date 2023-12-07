Prof. Dr. Orhan Şen ‘İç açıcı değil’ diyerek duyurdu: İstanbul’da şiddetli kar alarmı

7 Aralık 2023 16:19 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 19:40

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kurak yaz aylarının ardından Türkiye yağışlar teslim olmuş durumda. Bölge bölge yağışlar etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarısı geldi. O günlerde sakın dışarı çıkmayın! Prof. Dr. Orhan Şen ‘İç açıcı değil’ diyerek uyardı. İstanbul’da şiddetli kar alarmı. Hava sıcaklıkları 5-6 derece birden düşecek. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

O GÜNLERDE SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN!

Aralık ayında etkisini artıran yağışlar tüm yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki yağışlar ne zamana kadar devam edecek? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen milyonlarca İstanbulluyu uyardı. O günlerde sakın dışarı çıkmayın!

ORHAN ŞEN ‘İÇ AÇICI DEĞİL’ DEDİ VE UYARDI: İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI

Sosyal medya hesabından İstanbul için kar uyarısında bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek uyardı. ‘İstanbul’a ne zaman kar yağacak?’ sorusuna yanıt veren Şen, “Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklıklar ortalamada.

Bugün Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Adana, Maraş, Osmaniye, Kilis, Antep ile İstanbul, Kocaeli, Yalova'da kuvvetli yağış etkili olabilir. Aralık ayının son haftasında kar yağışlarını görebiliriz" dedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.