Okul saldırısında ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı. Cenazeleri gözyaşları içinde almaya başlayan ailelerin bazılarının baygınlık geçirdiği görüldü. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın cenazesi de yakınlarına teslim edildi.
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.
CENAZELER TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlanan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmeye başlandı.
CENAZENİN YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ
Cenazeleri gözyaşları içinde almaya başlayan ailelerin çoğu baygınlık geçirdi.
AYLA ÖĞRETMENİN CENAZESİ DE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın cenazesi de hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze teslim alındığı sırada öğretmenin bazı yakınları fenalık geçirirken, Kara’nın naaşı gözyaşları arasında cenaze aracına konuldu.
