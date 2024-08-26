Otobüs şoförünün hayatı "Babana selam söyle" sözüyle değişti! 100 milyonluk servete ortak oldu

Muğla'da belediye otobüsü şoförü olan Cihan Altın'ın yanına gelen bir kişi, "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Babana selam söyle" dedi. Bu sözle gerçek babasının bir iş adamı olduğu öğrenen Altın, açtığı davayı kazanarak 15 taşınmaz ve 100 milyon liralık servete ortak oldu.

Muğla'da otobüs şoförü olarak çalışan Cihan Altın'ın hayatı, 5 yıl önce yanına gelen bir yolcunun "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Şu bin lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" deyip inmesiyle değişti.

Altın, "Beni biriyle karıştırdınız galiba" dedi ancak parayı veren yolcu, "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun. Babana selam söyle" diyerek bölgeden uzaklaştı.

100 MİLYONLUK SERVETE ORTAK OLDU

Durumu annesi Suzan Yıldırım'a anlatan Altın, gerçek babasının iş adamı Orhan Karaca olduğunu öğrendi. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 63 yaşındaki Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi.

Büyük bir üzüntü yaşayan ve işinden ayrılmak zorunda kalan Cihan Altın, iş adamı Karaca'ya babalık davası açtı. Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedilen Altın, 15 taşınmazına ve 100 milyonluk servetine de ortak oldu. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 355 bin liralık tazminat davasını kazandı.

"ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Sabah'ın haberine göre Altın, "31 yaşında tesadüfen bir yolcunun yanıma gelip "Babana selam söyle" demesi ile gerçek babamı öğrendim. Mahkeme kararıyla kesinleşti. Ancak bana babalık yapmadı. Ben babasız büyüdüm. Benim de bir kızım var. Ona en iyi şekilde babalık yapmaya çalışıyorum. Kazandığım 355 bin lira tazminatı benim gibi babasız büyüyen çocuklar için, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EMSAL DAVA OLDU

Avukatı Varol Turbay ise "Bu davanın önemli hukuki tarafı, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi yeni kararlarında artık babalık davasının sonucunun kesinleşmesini beklemeden manevi tazminat verilmesini içtihat altına aldı. DNA testi varsa haksız fiil gerçekleşmiş ve tazminat şartları oluşmuştur dedi. Türkiye'de manevi tazminat talebinin tamamının kabulüne karar verilen ikinci emsal dava oldu" dedi.