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Haberler > Gündem > Özbekistan’la ticaret 10 milyar $’a çıkacak! 18 maddelik tarihi anlaşma imzalandı

Özbekistan’la ticaret 10 milyar $’a çıkacak! 18 maddelik tarihi anlaşma imzalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özbekistan’la ticaret 10 milyar $’a çıkacak! 18 maddelik tarihi anlaşma imzalandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli bir adım daha atıldı. İki ülke arasında başta ticaret olmak üzere birçok alanda iş birliği yapılacak. 3 milyar dolar olan ticaret hacmi artırılacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Ankara, 7 yıl aradan sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mirziyoyev’i külliyede resmî törenle karşıladı. İkili görüşme gerçekleştiren liderler daha sonra Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 3. Toplantısı’na katıldı. Bunun ardından iki ülke arasında ticaret, ekonomi, enerji, teknoloji, tarım ve turizm alanları başta olmak üzere iş birliğinin daha da geliştirilmesi için 18 anlaşma imzalandı. Geçtiğimiz yıl 3 milyar doları aşan ticaret hacminin 5, ardından 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kalındı. Ayrıca Gazze’ye yönelik saldırılar ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişi yapıldı. 

Özbekistan’la ticaret 10 milyar $’a çıkacak! 18 maddelik tarihi anlaşma imzalandı - 1. Resim

Toplantı sonrası ikili basına açıklamalarda bulundu. Mirziyoyev ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Görüşmemiz başarıyla gerçekleşti. Ortaklığımız daha da derinleşecek. İstikametimizi belirledik. Özbekistan’daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda iş insanlarımızı teşvik etmeyi sürdüreceğiz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Ardından 10 milyara çıkaracağız. Bu rakam da potansiyelimizin çok çok altında. Özbekistan’ın alt yapı projeleri ile kalkınma hamlelerinde Türk modelinin yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Bu doğrultuda Özbek kardeşlerimizle her alanda çalışmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Yaşasın Türkiye-Özbekistan kardeşliği” dedi.

“GAZZE’DE ZULÜM DURMALI”

 Erdoğan, Gazze’de yaşanılanlara da değinerek “Filistin meselesine, Özbekistan ile aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze’de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Vicdan ve sorumluluk sahibi bütün kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.  Mirziyoyev ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihî belgeyi imzaladık. Bugünkü görüşme çok manidar oldu, iş birliği için yeni ve daha sağlam köprüler kurduk” şeklinde konuştu.

MİRZİYOYEV’E DEVLET NİŞANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev’e Devlet Nişanı tevcih etti. Erdoğan “Kardeşim Mirziyoyev, 2016’da cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden itibaren ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açtı. Kötü gün dostu olduğunu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız her hadisede gösterdi. Bu sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı’nı tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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