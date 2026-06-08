DSP’ye yaptığı “Partiyi bize verin” teklifi reddedilen Özgür Özel için, yeni bir parti kurmaktan başka çare kalmadı. Özel’in çok yakında istifalar için talimat vermesi ve CHP’den kaçan vekillerle yeni bir parti kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Berat Temiz ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi yakın zamanda kurultaya götürmemesi halinde Özgür Özel ve ekibinin partiden kopuşunun hız kazanabileceği konuşulurken, Özel cephesinin iki partili yol haritası belli oldu.

Özel, CHP’nin içini boşaltacak! Devrik genel başkan, "baba ocağı" dediği partisini terk ediyor

SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİ OLAN PARTİYE GEÇİŞ MASADA

Daha önce “Yedek partimiz hazır, ikinci partiyi hazır etmek gerekebilir” diyen ve genel merkez için Balgat’ta 3 katlı bir bina için anlaşma yapan Özgür Özel’in masasında seçime girme yeterliliği bulunan mevcuttaki bir partiye geçişin olduğu öğrenildi. Muhtemel bir erken seçim durumunda Meclis dışında kalmak istemeyen Özel ve kurmaylarının geçecekleri partiden Meclis’e girebilecekleri ifade ediliyor.

Özel, CHP’nin içini boşaltacak! Devrik genel başkan, "baba ocağı" dediği partisini terk ediyor

DSP’YE TEKLİF İDDİASI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in DSP ile görüşerek "kongrede partiyi bize teslim edin” teklini götürdüğünü, Önder Aksakal’ın ise teklifi reddettiğini açıklamıştı. Murat Emir ise dün yaptığı açıklamada DSP’yi teslim almak gibi bir önerisi olmadığını belirterek “Bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Özel, CHP’nin içini boşaltacak! Devrik genel başkan, "baba ocağı" dediği partisini terk ediyor

SIFIRDAN PARTİ İÇİN HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

Özel ve ekibi için bir diğer seçenek ise sıfırdan bir parti kurulması. Yeni parti için çalışmaların devam ettiği ve hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtiliyor. Özel’in parti çalışmaları için Ensar Aytekin’i görevlendirdiği, temasların Aytekin üzerinden sağlandığı ifade ediliyor. Partinin kuruluşu için tüm evrakların da hazırlandığı öne sürülüyor. Yeni parti için “İstiklal Partisi” ismini reddeden Özel’in kurmayları, ismin yalnızca Özgür Özel tarafından bilindiğini vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vuruyor! İşte yeni hamlesi

KILIÇDAROĞLU: POZİTİF DİLDEN VAZGEÇMEYİN

Öte yandan, Özgür Özel’in yeni parti hamlesine karşı Genel Merkez kaynakları, CHP’de kitlesel kopuş beklemediklerini belirterek, milletvekillerinin zaman içerisinde yeni yönetime entegre olacağını savunuyor. Bölünmeye karşı uzlaşmacı bir çizgide olduğu belirtilen Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Pozitif dilden, pozitif söylemden vazgeçmeyeceğiz” talimatını verdiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası