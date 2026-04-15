Tutuklu olan ve Siirt'te "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz, annesinin vefatı üzerine cezaevinden özel izinle törene geldi. Cenazede Akgündüz ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Devre mülk satışı soruşturması kapsamında yargılandığı davada dolandırıcılık suçundan 2023 yılında 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz, cezaevinden izinle çıkarılarak güvenlik eşliğinde Siirt'e getirildi.

Akgündüz, cami önünde araçtan indirildiği sırada güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadı.

TALEPLERİ TARTIŞMA ÇIKARDI

İddiaya göre, Akgündüz'ün bazı talepleri üzerine başlayan anlaşmazlık, büyüyerek tartışmaya dönüştü. Güvenlik ekipleri de duruma müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan gerginliğin ardından cenaze programı planlandığı şekilde devam etti.

FADIL AKGÜNDÜZ NEDEN TUTUKLU?

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

JET FADIL KİMDİR?

Fadıl Akgündüz 22 Ocak 1956'da Siirt'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt'te tamamladı.

1987'de Jet Sürücü Kursu'nu açarak iş hayatına girdi. 1989'da kendisine ait olan Jetpa Holding'in ilk şirketini kurdu. Holding bünyesindeki pazarlama şirketi 700.000 aileye konut, otomobil, elektrikli ev ve ofis cihazları sattı.

28 Nisan 2023 tarihinde, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

