Park halindeki araç alev aldı! Geriye iskeleti kaldı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Üçkol köyünde park halinde olan araçta bir anda yangın çıktı. Otomobil sahibinin son anda kurtulduğu olayda araç hurda parçasına döndü.

Gümüşhane'de bir sürücünün aracını park edip markete girdiği sırada otomobil alevlere teslim. Sürücünün kıl payı yanmaktan kurtulduğu olay sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Üçkol köyündeki Maden Suyu mevkiine gelerek 34 EY 3432 plakalı aracını park edip maden suyu alan Ergin Taşdelen, kısa süre sonra aracının birdenbire alev aldığını fark etti. Taşdelin'in o anda dışarıda olması büyük bir faciayı engelledi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan araçtan yükselen alevlerin görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Servisine bilgi verildi. Alana gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri her yeri yanarak metal yığınına dönüşerek kullanılamaz hale gelen araçta soğutma çalışması yaptı.