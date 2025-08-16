Pazarcıya tepkisi sosyal medyayı bölen Hakan Bahadır: "Yüzde 150 kar normal değil, sattırmam"

İstanbul'da Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, pazar denetimine çıktı, sebze satan esnafın 20 liralık domatesi 50 liraya satmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada olay olan uyarı sonrası Bahadır, açıklamalarda bulundu.

"ZİYARETLER RUTİN"

Başkan Bahadır, söz konusu pazar ziyaretinin rutin denetimlerinin bir parçası olduğunu vurguladı. Sadece pazarları değil, marketleri ve bakkalları da düzenli olarak denetlediklerini ifade eden Bahadır, "Biz üç harflilere de gidiyoruz, on üç harflilere de, hiç fark etmiyor" diyerek denetimlerin kapsamlı olduğunu belirtti. Alış faturalarını dahi istediklerini ve yüksek kar marjlarına izin vermediklerini söyledi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır

YÜZDE 150 KAR NORMAL DEĞİL

Pazarda tanesi 20 liraya alınan bir domatesin 50 liraya satıldığını gördüğünü anlatan Bahadır, duruma müdahale etmesinin sebebini şöyle açıkladı:

"20 liraya aldığınız domatesi 50 liraya satamazsınız, sattırmam ben Bahçelievler’de. Yüzde 150 kar normal değil."

Bahadır, pazarcıların mesleğinin zorluklarını ve fire verdiğini bildiğini ancak bunun yüzde 100’ün üzerinde karı haklı kılmayacağını söyledi. Esnafın fiyatı indirmesi üzerine ise tartışmanın tatlıya bağlandığını ekledi.

MUHALEFETİ İŞARET ETTİ

Başkan Bahadır, eleştirilere de cevap vererek, muhalefet belediyelerine de benzer denetimler yapmaları çağrısında bulundu. Türkiye’deki belediyelerin şu an yüzde 70’i muhalefetin elinde, onlar da çıksın pazara, markete diyen Bahadır, herkesin fiyat denetimi yapması halinde ekonominin rahatlayacağını savundu.

"PAZARCILARIN PATRONU DEĞİLİM"

"Ben pazarcının patronu değilim ama bu vatandaşlarımın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanıyım" diyen Bahadır, bu yetkisini vatandaşının uygun fiyatlı sebze ve meyve tüketebilmesi için kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Olayın ardından yurt içi ve yurt dışından çok sayıda olumlu tepki aldığını belirtti. Amacının herhangi bir esnaf grubunu suçlamak değil, tüm esnafların vatandaşın lehine hareket etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.