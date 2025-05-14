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Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Karadağ'ın naaşı Muş'a getirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Karadağ&#039;ın naaşı Muş&#039;a getirildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı memleketi Muş'a ulaştı. Şehit Karadağ için hastane bahçesinde tören yapıldı. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda hastaneye götürüldü.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı memleketi Muş'a getirildi. Kara yoluyla Muş'a getirilen şehit Karadağ için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Tören mangasınca ambulanstan alınan şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda hastanenin morguna götürüldü. Muş Valisi Avni Çakır, bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan aile bireylerini teselli etmeye çalıştı, başsağlığı diledi.

Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Karadağ'ın naaşı Muş'a getirildi - 1. Resim

YARIN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP DEFNEDİLECEK

Törene, şehidin yakınları, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Şehidin naaşı, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle Tandoğan köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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