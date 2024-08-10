Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Polatlı'daki kazayı değerlendirdi: 'Toplu ulaşım yasası' gündeme gelmeli

Ankara'da köprü ayağına çarparak 9 kişinin ölümüne neden olan yolcu otobüsü kazasına dair değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Sıkı tedbir ve ağır cezalar getirilmeli. Şartlar ağırlaştırılmalı. Meclis açılır açılmaz toplu ulaşım yasası ile bunlar gündeme gelmeli" dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi öldü, 27 kişi ise yaralandı.

Dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kaza hakkında konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Şoför uyumuş. Tecrübe ile kişisel kanaatim. Aşırı hız var çünkü bariyeri aşmış" dedi.

"ŞOFÖRLERİN İŞİ PİLOTLARDAN DAHA ZOR"

Şoförün hızının saatte 100 kilometrenin üstünde olduğunu söyleyen Ilıcalı, şunları kaydetti:

"40 yılı aşkındır bu işlerle ilgileniyorum. Yol bölünmüş. Sollamadan dolayı bu kaza meydana gelmez. Kazalarda sürücü payı yüzde 99. Şoför uyumuş. Tecrübe ile kişisel kanaatim. Hız 100 kilometrenin üstünde. Aşırı hız olmasa bariyeri aşamaz. Frene bastığında yolda bir iz oluşturur. Araç hiç fren yapmamış. Direkt çarpmış. Kalp krizi ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyız. Öncesinde testleri yapılmış mı, ilaç kullanıyor mu bakmak lazım. Güçlü denetim önemli.

Her önüne gelen uçak kullanabiliyor mu? Periyodik sağlık kontrolleri ve kuralları var. Bunları toplu ulaşıma da getirmeliyiz. Bir pilotta aradığımızı şoförlerde de aramamız lazım. Şoförlerin işi pilotlardan daha zor. Buradan yetkililere sesleniyorum, otobüslere hız sınırlayıcıları koymamız lazım. Şoför istese de hızı aşamayacak. Bunların kontrollerinin de araç muayene istasyonlarında yapılması lazım.

Sıkı tedbir ve ağır cezalar getirilmeli. Şartlar ağırlaştırılmalı. Meclis açılır açılmaz toplu ulaşım yasası ile bunlar gündeme gelmeli."