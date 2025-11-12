Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
RTÜK üyeliğine 2 yeni isim seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker seçildi.

TBMM Genel Kurulu’nda RTÜK üye seçimi yapıldı. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi uyarınca AK Parti’ye düşen iki üyelik için seçim yapıldı.

24 Ekim tarihinde boşalan üyelik için Orhan Özdemir ve Ali Sarı, 1 Kasım'da boşalan üyelik için de Fatma Çeliker ve Erhan Güven aday gösterildi. 279 milletvekilinin katıldığı oylamada Orhan Özdemir 250, Ali Sarı 6, Fatma Çeliker 252, Erhan Güven 4 oy alırken, 2 de boş oy kullanıldı. Seçimler sonucu RTÜK'ün yeni üyeleri Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker oldu.

